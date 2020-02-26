النجم والساعدي يعتذران عن الترشح لوزارتي التخطيط والداخلية

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم رئيس جامعة الانبار خالد بتال النجم تتضمن اعتذاره عن ترشيحه لوزارة التخطيط. الى ذلك افاد مصدر مطلع، بأن "الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي هو الاخر اعتذر عن ترشحيه لمنصب وزير الداخلية". ومن المقرر أن يعرض رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يوم غد الخميس اسماء كابينته الوزارية على مجلس النواب لنيل ثقته.

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