تحالف الوطن: اختيار وزراء مستقلين يمثلون كل العراقيين دون تمييز أصبح مطلباً شعبياً

أكد تحالف الوطن برئاسة النائب مثنى السامرائي، الاربعاء، أن اختيار وزراء مستقلين يمثلون كل العراقيين دون تمييز أصبح مطلباً شعبياً.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة تحالف "الوطن أولاً " التقت في مكتب رئيس التحالف النائب مثنى السامرائي برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حيث تمت مناقشة أسماء المرشحين للوزارات في حكومته التي ينوي عرضها على مجلس النواب غدا الخميس للتصويت على منح الثقة".

ونقل البيان عن قيادة التحالف تأكيدها خلال اللقاء "دعمها الكامل لاختيار وزراء كفوئين ومستقلين ويمثلون كل العراقيين"، معتبرين أن "ذلك أصبح مطلباً شعبياً وسيسهم في استقرار الأوضاع في البلاد ويمهد لمرحلة جديدة يتم فيها تجاوز الاخطاء التي وقعت في المرحلة السابقة وإصلاح مسيرة العملية السياسية في البلاد".