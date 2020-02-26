تسجيل 13 إصابة بفيروس 'كورونا' في بريطانيا

ولم يخف الوزير، في كلمته أمام مجلس العموم، إمكانية تسجيل حالات إصابة جديدة، قائلا: "نحن نتوقع المزيد من الحالات هنا".

ولفت هانكوك إلى أنه لا حاجة لإغلاق المدارس في الوقت الذي يخضع فيه التلاميذ لفحوصات تشخيص الفيروس.