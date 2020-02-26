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روسيا: الهدنة في ليبيا أكذوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ موسكو طالبت روسيا طرفي الحرب الأهلية في ليبيا ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق السلام. واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن الهدنة باتت أكذوبة، حيث لا بد أن يدعم الطرفان ما تم التوصل إليه خلال مؤتمر برلين، مضيفا «ولا نرى أن شيئا من ذلك تحقق فعلا حتى الآن». ودعا المسؤول الروسي كلا من الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، للالتزام بهذه المبادئ الأساسية.



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