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40 ألف رغيف سعودي لليتامى السوريين واللبنانيين والفلسطينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء 40 ألف رغيف خبز يوميا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري، وذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم كل أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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وفي الإطار نفسه، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 19 شاحنة إغاثية في الفترة من 17 إلى 26 فبراير، تحمل على متنها 1,500 سلة غذائية تزن 111 طنا، و350 طنا تشتمل على 43,750 كرتونة من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات عدن، حضرموت، مأرب، امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للمحافظات اليمنية كافة دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

ودشن المركز الدورة التأهيلية في العلاج الطبيعي بمركز الأطراف الصناعية في مستشفى مأرب العام، والتي تستمر لمدة عشرة أيام.

وأكد مدير مركز الأطراف الصناعية الدكتور عبدالكريم محمود الوتيري أهمية هذه الدورة لتعزيز مهارات المتطوعين في مجال الأطراف الصناعية الذين تم استقطابهم من مستشفيات ومراكز صحية، مقدما شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه المستمر للقطاع الصحي في اليمن.