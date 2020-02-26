شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية ومرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون عن احترامها الشديد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووصفتها بأنها «زعيمة فريدة ستفقد».
وقالت كلينتون للصحفيين في مهرجان برلين السينمائي «أنا معجبة بها تماما، وبنجاحها السياسي، وأكثر من ذلك (معجبة) بقيادتها»، وأضافت أن ميركل صوت ثابت ليس لألمانيا فحسب بل لأوروبا و «للتحالف عبر الأطلسي»، وتابعت: «من وجهة نظري إنها زعيمة ناجحة لبلادها عبر بعض فترات الصعود والهبوط».
يشار إلى أن ميركل قالت إنها ستتقاعد بعد الانتخابات الاتحادية المقبلة المقررة في 2021، وتواجدت كلينتون في برلين لحضور العرض الأول لفيلهما الوثائقي «هيلاري» المكون من أربعة أجزاء، ويتناول عدة جوانب من قصة حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر هيلاري كلينتون: ميركل زعيمة فريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.