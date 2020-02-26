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المعلمي يشارك الكويتيين احتفالاتهم في نيويورك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك

شارك المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في الاحتفال الذي أقامه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، والقنصل العام لدولة الكويت في نيويورك حمد الهزيم، أخيرا، بمناسبة الذكرى الـ 59 لليوم الوطني الكويتي.

وأعرب المعلمي باسمه وباسم أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عن أطيب التهاني للسفير منصور العتيبي وأعضاء وفد دولة الكويت الشقيقة، وعن أصدق الأمنيات لحكومة وشعب دولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدكتور خالد منزلاوي، وأعضاء وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.