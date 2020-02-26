شكرا لقرائتكم خبر

السفارة السعودية في تركيا تحذر من مخاطر كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_أنقرة دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين بتأجيل سفرهم إلى تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين. ونبهت السفارة على المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا باتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتخاذ الاحتياطات المعلنة من وزارة الصحة السعودية. وطلبت السفارة السعودية من المواطنين السعوديين بتركيا اتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بـ "الفايروس" نظراَ لانتشاره بشكل واسع. وتأمل السفارة من السعوديين المتواجدين في تركيا، بمتابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في تركيا تحذر من مخاطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.