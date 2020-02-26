بعد خطأ مذيعة الأخبار واستبدال اسم مبارك بالسيسي في تغطية الجنازة.. التليفزيون المصري يوضح

حالة من الجدل والغضب انتابت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو قيل أنه خاص بقطاع الاخبار بالتليفزيون المصري وتحديدًا قناة النيل للأخبار، وذلك بعد استبدال اسم مبارك بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. صباح اليوم تزامنًا مع تشيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وفي تصريح خاص لموقع ”القاهرة 24″، أوضحت أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، أن الفيديو المُنتشر ومنسوب لمذيعة قناة النيل، هو فيديو مُفبرك، لايمت للتلفزيون المصري بصلة، ويستطيع أي شخص أن يتدارك هذا الخطأ حيث كانت تنطق المذيعة باللهجة الشامية وتعطش الجيم وهو الأمر غير المتبع في مصر



فيما أوضحت مصادر أخرى أن الفيديو الحقيقي يعود إلى قناة الـ bbc عربية، والتي أخطأت بالفعل في الأسماء أثناء تغطية الجنازة، وتم تركيب الصوت على فيديو خاص بالتلفزيون المصري، من قِبل بعض المغرضين. حسبما نشر موقع "القاهرة ٢٤".

تِلك الواقعة التي لم تكن الأولى أثناء تغطية تشيع الجثمان، حيث تم فبركه صورة منسوبة لقناة إكسترا نيوز، استبدلت فيها ايضًا أسم الرئيس السيسي بالرئيس الأسبق، الأمر الذي أوضحة مذيع القناة في النشرة الإخبارية، قائلًا أن في هذه الظروف لم يتوقف الكاذبين والمتطاولين والمتعدين عن ترويج الأكاذيب ودس السموم.

جاء ذلك أثناء مراسم الجنازة العسكرية، التي تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي انطلقت من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير على متن طائرة عسكرية، وطلبت أسرته مرافته داخل الطائرة إلى المقابر، وانطلقت الجنازة العسكرية صباح اليوم الأربعاء للرئيس الراحل، حيث أكدت القوات المسلحة أنه ابن من أبناء المؤسسة العسكرية، وأنه بطل من أبطال حرب أكتوبر.

حيث شهد محيط مسجد المشير طنطاوي، إجراءات أمنية محكمة، استعدادًا لإقامة جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وكانت قوات الشرطة العسكرية، قد استلمت مقابر أرض الجولف في منطقة مصر الجديدة، وذلك تمهيدًا لتشييع جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك اليوم الأربعاء.

وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، في جنازة عسكرية مهيبة، بعد الصلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صفوف مشيعي جثمان الرئيس مبارك، بجانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة.

وحرصت قيادات الدولة المصرية، على موساة نجلي الرئيس الأسبق، جمال مبارك، وعلاء مبارك، وتقديم واجب العزاء إلى أرملة الرئيس، سوزان مبارك.

وشارك في تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، قيادات بعض الدول العربية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.