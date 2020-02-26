إثيوبيا تُعلن أسباب عدم استكمال مشاركتها في مفاوضات سد النهضة.. والخارجية المصرية ترد





كشفت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، أسباب عدم مشاركة إثيوبيا في مفاوضت واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي والمقررة في يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وأعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، أن إثيوبيا لن تشارك في الندوة التي تستمر يومين في واشنطن العاصمة لمدة يومين من الخميس إلى الجمعة.

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وقالت الوزارة، إن إثيوبيا لن تشارك في المؤتمر لأن فريق التفاوض الإثيوبي لم يختتم حواره مع أصحاب المصلحة محليا، مؤكدة أنها أبلغت مكتب الخزانة الأمريكية أنها لم تكن قادرة على إجراء محادثات في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.



الخارجية المصرية ترد

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديرًا للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأضاف حافظ أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقًا مع النهج المصري، الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.