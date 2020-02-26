وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الجزائر​ية عن "تسجيل ثاني حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في الجزائر"، موضحة أن "المصاب شاب جزائري يبلغ من العمر 33 عاما". وكان قد كشف وزير الصحة الجزائري​ عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، عن "تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد".

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