السلطات التركية: إلغاء جميع الرحلات الجوية والشحن مع إيران

أعلنت السلطات التركية عن "إلغاء جميع الرحلات الجوية مع ​إيران​ بما فيها رحلات طائرات الشحن". وكانت قد أعلنت إدارة ​السكك الحديدية​ التركيّة، في وقت سابق عن "توقّف رحلات القطارات القادمة والمتّجهة إلى إيران، في إطار التدابير الوقائية من "​فيروس كورونا​" الجديد الّذي ظهر مؤخّرًا في مدينة قم الإيرانية".

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