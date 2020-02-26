عقوبات أميركية على أفراد وكيانات على صلة بحزب الله

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أدرجت وزارة الخزانة الأميركية ثلاث شخصيات لبنانية و12 كياناً على قوائم العقوبات على صلة بحزب الله.

وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن مؤسسة "الشهداء"، وجواد نور الدين مسؤول عن تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن، فضلا عن يوسف عاصي مؤسس "أطلس القابضة".

كما فرضت عقوبات أميركية على كيانات لبنانية مرتبطة بحزب الله أبرزها ميراث و "سانوفيرا فارما".

وأعلنت الخزانة الاميركية أن "من الكيانات اللبنانية التي وضعت على قائمة الإرهاب "الكوثر" و"شركة الأمانة".

Advertisements

وأكدت: "ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات". ولفتت الخزانة الأميركية إلى أن "حزب الله يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياسة".

وقال بيان الوزارة إن الوزارة مستمرة في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص النشاط المالي لحزب الله بما في ذلك شبكة الدعم المالي.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم في داخل الأراضي الأميركية أو ما يقع داخل حيازة أو سيطرة أميركيين.