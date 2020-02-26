مهاتير: سأعود رئيسا لوزراء ماليزيا إذا حظيت بدعم البرلمان

كوالالمبور (رويترز) - قال رئيس وزراء ماليزيا المؤقت مهاتير محمد يوم الأربعاء إنه سيعود لرئاسة الوزراء بشكل كامل إذا حظي بدعم البرلمان، وإنه يرغب في تشكيل حكومة ليست موالية لأي حزب سياسي.
كما اعتذر عن الاضطراب السياسي في البلاد الذي أعقب استقالته المفاجئة يوم الاثنين.
وقال مهاتير في كلمة بثها التلفزيون "أقترح حكومة ليست موالية لأي حزب، وإنما تعطي الأولوية فقط لمصالح الدولة".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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