شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يطالب بـ 35 عاما لعمر المحافظ فى حوار "دعم مصر" حول المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خالد الزناتى، نقيب المعلمين، بضرورة ألا يقل سن المحافظ عن 35 عاما، وأيضا نوابه، وذلك فى قانون الإدارة المحلية الخاضع للنقاش فى الحوار المجتمعى، حتى يكون لديهم خبرة يستطيعون بها العمل بأرض الواقع فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

وأكد "الزناتى" فى الجولة الخامسة للحوار المجتمعى لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجينى، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التى تحتاج إلى حوار شامل مع جميع فئات المجتمع.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أن ما يفعله ائتلاف دعم مصر، هو خطوة مهمة للوصول لأفضل الصياغات القابلة للتطبيق على أرض الواقع، مطالباً بضرورة توسيع تعريفات الفلاح والعامل حتى تطبق النسب الدستورية وفق المادة 180 بشكل دقيق، مشيرا إلى حالة الانتقادات التى صاحب القانون من جانب للأحزاب تسببت فى تعطيله والحوار المجتمعى حوله ضرورة مهمه لتصحيح مساره بشكل جيد.

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واستمع الائتلاف فى رابع جلسات حواره المجتمعى بشأن قانون الإدارة المحلية، لممثلين عن المجلس القومى للمرأة، انطلاقًا من رغبة الائتلاف فى تمثيل كافة الفئات، لاسيما وأن المرأة تحظى باهتمام واسع من القيادة السياسية، وبالتالى السلطة التشريعية.