مصدر بالمركزي يكشف أسباب صعود الدولار أمام الجنيه المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أن السبب وراء صعود الدولار، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، هو خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، في مصر، ضمن موجة خروج من الأسواق الناشئة، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسواق العالمية.

وهبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين، بنهاية تعاملات اليوم، مسجلا 15.54 جنيه للشراء و 15.64 جنيه للبيع، بحسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.

وقال المصدر إن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين في مصر سيكون بشكل مؤقت، وإنهم سيعودون مرة أخرى مع استقرار الأوضاع العالمية.

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ووصف حجم خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالقليل للغاية مقارنة بالتدفقات التي جبتها مصر منذ بداية العام الجاري.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي، الأسبوع الماضي إن مصر جذب تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري.

وقال المصدر إن الدولار خسر نحو خمسون قرشا منذ بداية العام بينما ارتفع قروش قليلة حاليا، وهو ما يعكس الخروج البسيط للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب في أوقات الأزمات يفضلون استثمار أموالهم في أدوات الدين الأمريكية والين الياباني والفرنك السويسري، وبعد ذلك يعودون من جديد من أجل الدخول باستثماراتهم في الأسواق الناشئة بعد انتهاء أزمة كورونا.