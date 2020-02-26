مسؤول أمريكي: 5ر2 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا "مجرد بداية"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول صحي أمريكي رفيع المستوى اليوم الأربعاء إن ميزانية الحكومة الاتحادية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) التي تبلغ 5ر2 مليار دولار مجرد "دفعة أولى" و"مبدئية"، لكن هناك اعتمادات مالية أخرى سيتم طلبها.

وقال أنتوني فاوتشي، المسؤول بالمعهد الوطني للصحة، في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية: "بالتأكيد، ستكون هناك طلبات إضافية".

Advertisements

ونقلت الشبكة الإخبارية الاقتصادية عن فاوتشي قوله إن تطوير لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع قد يستغرق ما يتراوح بين عام وعام ونصف.

وأشار إلى أنه "هناك أمور خطيرة تحدث في دول أخرى، وسيكون لها أثر هنا مهما فعلنا"، مضيفا أنه في حين تسيطر الهيئات الأمريكية على مقاليد الأمور، فإن الموقف العالمي "يجعل الأمر يبدو وكأنه يدنو من وباء".

وأوضح فاوتشي أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الطقس الدافئ من شأنه أن يؤدي إلى وقف انتشار الفيروس، مضيفا أن هذا الافتراض منطقي استنادا إلى سلوك فيروس الإنفلونزا العادي.