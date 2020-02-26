إصابة عروسين انهارت بهما شرفة العقار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب شاب وزوجته، مساء اليوم الأربعاء، بعدما انهارت بهما شرفة الشقة سكنهما بالطابق الخامس علوي بعقار في منطقة ميامي شرقي الإسكندرية، فيما تسبب الحادث في تحطم سيارتين.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد سقوط شرفة عقار بشارع 52 المتفرع من شارع أمين خيرت الغندور بمنطقة ميامي، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء حديث مكون من 6 طوابق، وسقوط شرفة الطابق الخامس علوي، ما أسفر عن إصابة رجل وزوجته وتحطم سيارتين "ملاكي ونقل" تصادف تواجدهما أسفل العقار.

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وقال شهود عيان، إن المصابين "عروسان" لم يمر على زفافهما عدة أيام، وانهارت بهما الشرفة أثناء وقوفهما بها، لتسقط بهما في الطابق الرابع.

من جانبه، قال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار حفاظًا على حياة المارة.

وأضاف أنه جرى فحص العقار من خلال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، مشيرًا إلى أن الإصابات خفيفة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.