السفير البريطاني يزور مشروع تدوين التراث الشعبي القبطي بالمنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

زار جيفري أدامز، سفير بريطانيا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مشروع تدوين التراث الشعبي القبطى بمدينة سوسنة الأودية بمدينة المنيا الجديدة، وأثنى على دورهم الفعّال في جمع التراث الشعبي القبطي والحفاظ عليه وتوثيقه من خلال مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية.

حضىر اللقاء كل من الدكتورة ماريز تادرس، أستاذ بجامعة (اي. دى. اس) البريطانية والمشرفة على مشروع التراث الشعبي القبطي، والدكتور القس جوزيف وليم، رئيس مجلس إدارة مدينة سوسنة الأودية للأعمال الخيرية، والدكتور القس صفا وليم.

وقالت الدكتورة ماريز تادرس، إن الدورة الأولى شارك فيها ٨٦ شابًا وفتاة من الطوائف الثلاثة، وجرى تدريبهم خلال العام الماضي، برئاسة الدكتور المخرج جوناثان جوزيف، عن الطائفة الرسولية، والدكتورة سلوى رفعت، عن الأقباط الأرثوذكس، ونادي، عن طائفة الأقباط الكاثوليك.

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واستمع السفير البريطاني إلى فريق العمل بالمشروع، وأشاد بما حققوه من تدوين للعديد من التراث الشعبي القبطي قبل اندثار تلك العادات القديمة، وشاهد بعض مقاطع الفيديو التي وثقت بعض الحالات، منها "الأسبوع، والموالد".

وأشار الدكتور القس جوزيف وليم، وزوجته شادية عبيد، إلى مقتل نجلتهم سوسنة على يد الجماعات الإرهابية في تسعينيات القرن الماضي.

يُذكر أن المشروع يقدم خدمات مجانية لرعاية الأسرة المصدعة والتكفل بالأطفال الأيتام وإعالة المعاقين وأطفال الشوارع.