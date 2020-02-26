وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز يشعل تريندات السعودية

أشعلت وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود حزن مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة المملكة العربية السعودية.

وأعلن الديوان الملكى السعودى، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض، وفقا لما نشر على

موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

و جاء نص البيان كالتالى:

" بيان من الديوان الملكي "

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انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي

بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولد الأمير طلال في عام 1371هـ/1952م في العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بدأ ودرس تعليمه الأبتدائي في عام 1377هـ/1958م.

وتخرج منه في عام 1384هـ/ 1964م فبدأ تعليمه المتوسط في عام 1384هـ/1964م وتخرج منه في عام 1387هـ/1967م ثم درس الثانوية في عام 1390هـ/1970م وتخرج منه في عام 1393هـ/ 1973م تخرج من معهد الأنجال بالثانوية العامة ثم تخرج من جامعة الملك سعود، توفي 1441/7/2 هـ الموافق 26 فبراير 2020.