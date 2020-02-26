بروفايل.. الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

يعد الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز

آل سعود، الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.



نشأته ومولده

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ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1952م، و بدأ ودرس تعليمه الابتدائي في عام 1377هـ/1958م وتخرج فيه عام 1384هـ/ 1964م فبدأ تعليمه المتوسط في

عام 1384هـ/1964م وتخرج فيه عام 1387هـ/1967م ثم درس الثانوية في عام 1390هـ/1970م وتخرج فيه عام 1393هـ/ 1973م تخرج من معهد الأنجال بالثانوية العامة ثم تخرج من جامعة الملك سعود، توفي 1441/7/2 هـ الموافق 26 فبراير 2020.

عمله

بدأ عمله في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود من عام 1400هـ حتى عام 1425هـ وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية.