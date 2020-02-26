أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
يعد الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيزآل سعود، الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.
نشأته ومولده
ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1952م، و بدأ ودرس تعليمه الابتدائي في عام 1377هـ/1958م وتخرج فيه عام 1384هـ/ 1964م فبدأ تعليمه المتوسط فيعام 1384هـ/1964م وتخرج فيه عام 1387هـ/1967م ثم درس الثانوية في عام 1390هـ/1970م وتخرج فيه عام 1393هـ/ 1973م تخرج من معهد الأنجال بالثانوية العامة ثم تخرج من جامعة الملك سعود، توفي 1441/7/2 هـ الموافق 26 فبراير 2020.
عمله
بدأ عمله في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا سلمان بن عبد العزيز آل سعود من عام 1400هـ حتى عام 1425هـ وقد تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بروفايل.. الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.