الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي -في بيان مقتضب أورده موقع بوابة الوسط الليبي- إن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس.

وتعد هذه الطائرة الثانية التي تسقطها الدفاعات الجوية الليبية خلال 24 ساعة، حيث أسقطت مساء الثلاثاء طائرة محملة بالصواريخ عندما كانت تحاول شنت غارات على موقع الجيش بالقرب من مطار طرابلس جنوب العاصمة طرابلس. إن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس.وتعد هذه الطائرة الثانية التي تسقطها الدفاعات الجوية الليبية خلال 24 ساعة، حيث أسقطت مساء الثلاثاء طائرة محملة بالصواريخ عندما كانت تحاول شنت غارات على موقع الجيش بالقرب من مطار طرابلس جنوب العاصمة طرابلس.

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