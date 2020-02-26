كندا تمد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى أبريل المقبل

قررت شركة "إير كندا" للطيران مد تعليق الرحلات الجوية بين كندا والصين حتى شهر أبريل مع استمرار زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعدد الدول المصابة.
وأعلنت أكبر شركة طيران محلية ودولية في البلاد أنه سيتم إلغاء الخدمة المتجهة إلى بكين وشانجهاي حتى العاشر من أبريل. وكانت
في كندا ووزارتي الخارجية والنقل وستعدل جدولها حسبما يقتضيه الوضع".
وذكر بيان أصدرته الشركة "ستواصل إير كندا مراقبة هذا الوضع المتطور عن كثب بالتشاور مع وكالة الصحة العامة
وتدير شركة طيران كندا عادة رحلات مباشرة إلى بكين وشنجهاي من تورونتو ومونتريال وفانكوفر.
كما مدت شركة الطيران الكندية تعليق رحلاتها اليومية من تورنتو إلى هونج كونج حتى 30 أبريل بسبب انخفاض الطلب، وتقول إنها ستستوعب العملاء الذين حجزوا بالفعل على هذه الرحلات على رحلاتها دون توقف من فانكوفر إلى هونج كونج.
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