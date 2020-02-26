للمساعدة في محاربة كورونا.. الهند ترسل مساعدات طبية إلى ووهان الصينية

أعلن وزير خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار اليوم الأربعاء إرسال 15 طنا من المساعدات الطبية إلى مدينة "ووهان" الصينية لمساعدتها في مكافحة فيروس "كورونا". "كورونا". وقال جيشانكار -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن إرسال المساعدات هو تعبير قوي عن تضامن بلاده مع الشعب الصيني في هذا الوقت الحرج. بلاده مع الشعب الصيني في هذا الوقت الحرج.

ومن المقرر أن يعود على متن الطائرة عدد من المواطنين الهنود الذين وافقوا على إجلائهم من المدينة الصينية التي تواجه تفشي واسع للفيروس.

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