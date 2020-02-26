كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الإماراتية في روما تناشد المواطنين الراغبين في زيارة إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت سفارة الإماراتية في روما، مساء اليوم الأربعاء، المواطنين الإماراتيين على تأجيل سفرهم إلى إيطاليا خلال الوقت الحالي؛ خوفًا من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت السفارة الأماراتية في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، تنصح سفارة الإمارات في إيطاليا مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لإيطاليا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".

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ونصحت السفارة المواطنين المتواجدين في إيطاليا بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة؛ وباتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية.

هذا وأعلنت السلطات الإيطالية، في وقت سابق من اليوم، وفاة 12 شخصا بفيروس "كورونا"؛ مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 374.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا"، الذي ظهر في الصين وانتشر إلى بلدان عديدة (وباءً)، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".