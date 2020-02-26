كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات لبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أنها "أردجت 12 كيانًا لبناني و3 شخصيات على قوائم العقوبات الأمريكية، بسبب ارتباطهم بمؤسسة "الشهداء" التابعة لحزب الله.

وشملت قائمة العقوبات على "قاسم بزي مسؤول عن مؤسسة الشهداء، وجواد محمد شفيق نور الدين المسؤول عن تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن، فضلًا عن يوسف عاصي مؤسس أتلاس هولدن، ومحطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله".

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وذكر بيان تابع لوزارة الخزانة الأمريكية: أن "الوزارة مستمرة في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص النشاط المالي لحزب الله بما في ذلك شبكة الدعم المالي"، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم في داخل الأراضي الأمريكية أو ما يقع داخل حيازة أو سيطرة أمريكيين.

هذا وكانت الخزانة الأمريكية، قد فرضت في شهر ديسمبر الماضي، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله.

وكان وكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، قد أكد في يوم 22 ديسمبر الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان لأكثر من مسؤول ألا تساهل في ملف حزب الله.