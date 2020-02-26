كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. الجيش يكبد "الحوثيين" خسائر عديدة في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألحق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، العديد من الخسائر لجماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، نتيجة مواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية: إن "الجيش شن هجومًا على مواقع للحوثيين في جبهة المحزمات غرب محافظة الجوف، أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات تابعة لهم"، لافتة إلى "تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل باتجاه مواقع في محيط جبال الساقية غربي مديرية الغيل (جنوب غربي الجوف)"، مؤكدة على "إحباط محاولة التسلل واجبار الحوثيين على الفرار".

وأفاد الجيش اليمني: بأن "الحوثيين تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد جراء سلسلة من الغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات في جبهات متفرقة بالجوف".

هذا ونفذت مقاتلات التحالف 15 غارة على مديرية الغيل جنوب غربي الجوف، واستهدفت بغارتين منطقة العقبة في مديرية خب والشعف شرق الجوف، حسب ما ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، في وقت سابق من اليوم.