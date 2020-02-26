الجزائر تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الجزائر.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن إيطالي يزور البلاد.

ويذكر أن أكدت السلطات الإيطالية تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في باليرمو بصقلية، ما يشير إلى احتمال انتشار الفيروس القاتل في جنوب البلاد أيضا.

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وكتب حاكم صقلية نيللو موزوميتشي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحالة سيدة من بلدة بيرجامو بمقاطعة لومبارديا، التي ظهر فيها الفيروس وقدمت إلى باليرمو ضمن مجموعة سياحية قبل بدء حالة الطوارئ في لومبارديا.

وأضاف موزوميتشي: أنه "تم عزل السيدة التي لم تظهر عليها علامات المرض وزوجها، وكل من على اتصال وثيق بهما".

ووفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الإيطالية، تم التأكد من 229 إصابة بالفيروس، معظمها في لومبادريا (172 إصابة) وفينيتو المجاورة (32 إصابة).