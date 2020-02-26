كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 26/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || للمرة الأولى.. إصابة أطفال بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلن مسؤولين في لومباردي، بما في ذلك العاصمة المالية لإيطاليا، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفعت بين عشية وضحاها إلى 259 اليوم من 240 يوم الثلاثاء. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || أردوغان: تركيا ستعمل على استخدام المجال الجوي في إدلب

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه في إطار جهوده لحماية المدنيين ووقف الهجمات في إدلب، شمال غرب سوريا، تبحث تركيا عن طريقة يمكنها من خلالها استخدام المجال الجوي في المنطقة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الارتفاع المفاجئ في الإصابات بكورونا يثير قلقا عميقا

صرح الأمين العامل لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "يثير قلقًا عميقًا"، لكن لا يزال من الممكن احتواء الفيروس ولا يرقى إلى مستوى الوباء.

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