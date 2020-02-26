جمركيون متقاعدون يحتجون على قرار طردهم من السكن الوظيفي: 40 سنة ونحن نعيش هنا ومعندناش فاين نمشيو- فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر جمركيون متقاعدون، اليوم الأربعاء، في طنجة، عن رفضهم لقرار طردهم من سكنهم الوظيفي، بعدما رفعت ضدهم إدارتهم دعوى من أجل الإفراغ.

وكشف المحتجون لـ”اليوم 24″، خلال الوقفة الاحتجاجية، المنظمة أمام مقر إقاماتهم، الموجود في حي النصر، أن مسكنهم تابع لجمعية ذات طابع اجتماعي، وليس لإدارتهم، إذ منذ 40 سنة وهم يعيشون فيه”.

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وأضاف المحتجون ذاتهم، أنهم يتقاضون أجورا هزيلة، لا تتعدى 1600 درهما، التي يصرف أزيد من نصفها في فاتورتي الماء والكهرباء.

وطالب المحتجون بإنصافهم، عبر تسليم ملك السكنى لهم، أو تعويضهم بحلول بديلة، تحول دون تعريض أسرهم للتشرد.