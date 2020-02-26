“التشامبيونزليغ”.. “الريال” و”السيتي” اصطدام الأقوياء

وليد لباب_صحافي متدرب
سيكون مانشستر سيتي الليلة على موعد مع صدام قوي، حينما يحل ضيفا على ريال مدريد، برسم ذهاب دور الـ 16 من مسابقة عصبة الأبطال الأوربية.
كتيبة غوارديولا ستحاول على قدر الإمكان العودة بنتيجة إيجابية، خصوصا أمام الغيابات التي يعاني منها الفريق الملكي.
فيما الريال سيحاول تجاوز كل الصعوبات، لتأمين نتيجة الذهاب، في انتظار إياب حارق بانجلترا، على أرضية ملعب الاتحاد.
أرقام وإحصائيات:
التقى الفريقان في أربع مقابلات رسمية، لم يتمكن خلالها المان سيتي من الفوز على الإطلاق، فيما تمكن الملكي من حصد انتصارين والتعادل في مناسبتين.
سجل خط هجوم الريال 4أهداف، وتلقت شباكه 3 أهداف.
فيما سجل خط هجوم المان سيتي3 أهداف وتلقى أربعة.
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