مغنية فرنسية تفتتح وكالة خاصة برحلات الحج والعمرة

أسست الفنانة الفرنسية المعتزلة ديامس، أخيرا، وكالة أسفار خاصة برحلات الحج والعمرة، وذلك بعد اعتناقها الإسلام.
وتحدثت صحف فرنسية عن توجه ديامس للاستثمار في مشروع غير متوقع، مرتبط بالدين الإسلامي، الذي تخلت من أجله عن الغناء، والنجومية، وستنطلق أولى رحلاتها صوب السعودية، الشهر المقبل.
وأعلنت الفنانة المعتزلة على حسابها في موقع التواصل “أنستغرام” إطلاق وكالة للأسفار، مضيفة بالتدوين: “طوال العامين الماضيين، قضيت الكثير من الوقت في المدينة، هذه المدينة العزيزة على قلوب المؤمنين”.
وأكدت ديامس أن حلمها بعد اعتناق الإسلام تحقق، حيث كانت ترغب في منح المسلمين فرصة أداء العمرة في أفضل الظروف.
وكانت ديامس قد أعلنت اعتزالها الفن بعد التزامها الديني، واستقرت في السعودية رفقة أسرتها الصغيرة، مع حرصها على مواصلة أنشطة خيرية لصالح أطفال إفريقيا.
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