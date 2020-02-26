الداخلة.. توقيف 28 شخصا في عملية إحباط محاولة للهجرة بواسطة قارب تقليد

تمكنت المصالح الأمنية في مدينة الداخلة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة للهجرة السرية، وإيقاف عدد من الأشخاص في سواحل قرية الصيد “لاساركا” ضواحي الداخلة.

‎وحسب مصادر محلية، فإنه تم توقيف حوالي 28 شخصا مرشحا للهجرة، معظمهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي في اتجاه جزر الكناري.

‎وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين الموقوفين نقلوا الى أحد مراكز الإيواء في الداخلة، حيث احتفظ بهم إلى حين اتخاذ جميع الإجراءات المعمولة بها.

يذكر أنه فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة لتحديد الوسيط في تنظيم عملية الهجرة السرية في اتجاه إسبانيا.