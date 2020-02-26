واد زم.. توقيف ثلاثيني أنهى حياة صديقه في جلسة خمرية!

تمكنت مصالح الأمن الوطني في المفوضية الجهوية للشرطة في مدينة وادي زم، ليلة أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت.
وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 39 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، ويشتبه في أنه تسبب في قتل صديقه داخل منزله خلال جلسة خمرية.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني باشرت إجراءات معاينة جثة الهالك، الذي تعرض لطعنات قاتلة من قبل المشتبه فيه، وذلك على خلفية نزاع، نشب بينهما خلال جلسة خمر في منزل الضحية، حيث تم توقيفه في ظرف وجيز من ارتكابه أفعاله الجرمية.
ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كل الظروف، والملابسات المحيطة بالقضية.
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