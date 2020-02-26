الرملة: 6 إصابات بينها خطيرة بحادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة من جرار حادث دهس وقع مساء اليوم، الأربعاء، قرب منطقة السوق في مدينة الرملة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن حادث دهس أسفر عن إصابة سائق المركبة بالإضافة إلى 5 من المرة بينهم طفلة وامرأة قُدّرت جراحهما بالخطيرة.

وأفادت المصادر الطبية التي وصلت إلى المكان بأنها "قدمت العلاج الأولي لمصابين بجراح بين متوسطة وخطيرة ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي".

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وأوضح البيان الصادر عن طواقم الإسعاف أنه "تم تقديم العلاج لخمسة مصابين، بينهم 4 أحيلوا إلى مستشفى كابلن: طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات حالتها خطيرة، بالإضافة إلى شابة تبلغ من العمر 30 عاما وحالتها بين متوسطة وخطيرة".

وأضاف البيان أن "رجلين آخرين في الستينات من عمريهما حالتهما طفيفة، كما تمّ نقل مصاب آخر 23 عامًا بحالة طفيفة إلى مستشفى شيبا تل هشومير"، فيما لفت البيان إلى أنه "تم نقل امرأة أخرى إلى مستشفى آساف هروفيه بشكل مستقل وهي بحالة خطيرة".