شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الإصابة بـ «كورونا» تجاوزت 80 ألف حالة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج اليوم أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا ارتفع إلى 80 ألفا و988 حالة في 33 دولة.

وقال كلوج، في مؤتمر صحفي في روما، إن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين في المئة ويبلغ حاليًا واحدًا في المئة في الصين التي يوجد بها 96.5 في المئة من حالات الإصابة على مستوى العالم.

وأضاف: لا داعي للفزع بسبب التفشي, ضعوا في الحسبان أن أربعة من كل خمسة مرضى يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون.