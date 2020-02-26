شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تضبط مخدرات بـ 490 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مسؤولون في شرطة دبي اليوم الأربعاء إن كمية الكبتاجون المضبوطة زادت عن خمسة أطنان، 35 مليون قرص، تم تهريبها في حاويات قادمة من ميناء اللاذقية في سورية، وكانت في طريقها إلى دولة خليجية مجاورة للأمارات.
وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله المري في مؤتمر صحفي اليوم إن المخدرات كانت مخباة بحرفية شديدة داخل "بكرات" أسلاك معدنية ضخمة، مشيرا إلى أن العملية نفذتها عصابة، يقودها شخص سبعيني، يتلقى مساعدات شهرية بقيمة ألفي درهم من جمعية خيرية في إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن زعيم العصابة يديرها من داخل الدولة بالشراكة مع أخيه الذي يقيم في دولة آسيوأوروبية، موضحاً أن المتهم المسن كان يجري اتصالات مكثفة مع شقيقة حول كيفية إعادة تصديرها إلى دولة عربية مجاورة.
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