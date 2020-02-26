شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تضع أفراد وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أفادت مذكرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أضافت اليوم الأربعاء أسماء مجموعة من الأفراد اللبنانيين والكيانات اللبنانية قالت إنها على صلة بمؤسسة الشهيد إلى قائمة الإرهاب.
وكان مسؤولون أمريكيون قد استهدفوا من قبل مؤسسة الشهيد وهي منظمة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تقدم الدعم المالي لعدد من الجماعات ومنها حزب الله.
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