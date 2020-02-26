اخبار العالم

أمريكا تضع أفراد وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تضع أفراد وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أفادت مذكرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أضافت اليوم الأربعاء أسماء مجموعة من الأفراد اللبنانيين والكيانات اللبنانية قالت إنها على صلة بمؤسسة الشهيد إلى قائمة الإرهاب.

وكان مسؤولون أمريكيون قد استهدفوا من قبل مؤسسة الشهيد وهي منظمة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تقدم الدعم المالي لعدد من الجماعات ومنها حزب الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تضع أفراد وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا