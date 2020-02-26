شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني: إيران تستخدم الميليشيا لتهديد الممرات الملاحة الدولية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح خلال لقائه اليوم، مدير شؤون الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للرئيس الأمريكي في مقر البيت الأبيض أليسون مينور، أن جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترقى إلى جرائم حرب وتخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفت النظر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية إلى أن الميليشيا تقوم بنهب المساعدات الإنسانية، ووضع معارضيها في السجون وتفجير منازلهم وغسل أدمغة الأطفال وبث سمومهم الطائفية والأيدلوجية، وتنمية الفكر الجهادي مستغلين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها أسر الأطفال في المناطق التي يسيطرون عليها.
وطالب "جباري" الإدارة الأمريكية بمواصلة ضغوطاتها على النظام الإيراني للتوقف عن زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ووقف دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية وانصياعهم للسلام وترك العنف والتحول إلى حزب سياسي، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة الجماعات المتطرفة.
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