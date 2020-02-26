بعد مسيرة حافلة بالألقاب.. الحسناء تعلن اعتزالها التنس

وكشفت شارابوفا عن قرار اعتزالها في مقال نشرته في مجلتي "فوغ" و"فانتيتي فير"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكتبت شارابوفا: "كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنت طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعا".



وكانت شارابوفا قد أكدت في ديسمبر الماضي أنها لا تزال تملك الدافع والشغف للمنافسة على مستوى محترف، رغم معاناتها من إصابة متكررة في الكتف أبعدتها عن الملاعب لفترات طويلة خلال عام 2019.