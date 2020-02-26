ترقبوا الليلة.. الحلبوسي والخنجر في مقابلتين منفصلتين على شاشة السومرية

تبث قناة السومرية الفضائية، بعد التاسعة والعاشرة من مساء اليوم مقابلتين منفصلتين مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس حزب المشروع العربي خميس الخنجر. وتتضمن المقابلتين تفاصيل الساعات الاخيرة قبل جلسة منح الثقة للحكومة. ومن المقرر أن يعرض رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يوم غد الخميس اسماء كابينته الوزارية على مجلس النواب لنيل ثقته.

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