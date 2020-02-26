بابليون: لن نصوت لحكومة علاوي بدون مشاركة الكرد والسنة

اعلنت كتلة بابليون البرلمانية، الاربعاء، أنها لن تصوت لحكومة محمد توفيق علاوي بدون مشاركة الكرد والسنة.
وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مفهوم ومستحسن أن تبتعد التشكيلة عن الصيغة الحزبية احتراماً للمطلب الشعبي ولكن أن تقفز فوق البرلمان، وفوق المكونات كلها، وفوق الأعراف وتقول حكومة وطنية".
وأضافت أن "العودة من ارادة الشعب الى ارادة قلة لا تمثل الجميع نواب المكون المسيحي لن يصوتوا لحكومة علاوي بدون مشاركة الكرد و السنة".
ومن المقرر أن يعرض رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يوم غد الخميس اسماء كابينته الوزارية على مجلس النواب لنيل ثقته.
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