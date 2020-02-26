الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26 حالة

اعلنت الكويت، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26 حالة. وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا"، انه "تم تسجيل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26 حالة". وكانت وزارة الصحة الكويتية قد اعلنت، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 9 حالات، بعد تسجيل إصابة جديدة.



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