شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت .. تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بعد إرتفاع المصابين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى 26 حالة مؤكدة في البلاد،

Advertisements وأعلن مجلس الوزراء الكويتي تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب الفيروس. وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال المرضى.

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