الكويت: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 25

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور، إلى 25 حالة مؤكدة في البلاد. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 حالة حتى الآن، وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس. وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأضافت أن "جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى كورونا".

