شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة أول فرنسي جراء فيروس كورونا المستجدّ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء، وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ ليل أمس الثلاثاء في باريس مشيرةً إلى أنه كان في الستين من العمر. وفي المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا 5 منها منذ أمس، وإضافة إلى المتوفى، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 فبراير(شباط) الجاري.





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