الفخفاخ يدرج مكافحة الجريمة والغلاء والفساد من بين أولويات حكومته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

حدد رئيس الحكومة المكلف في تونس الياس الفخفاخ، مقاومة الجريمة وغلاء الأسعار ومكافحة الفساد من بين الأولويات العاجلة ضمن برنامج حكومته. وعرض الفخفاخ اليوم حكومته المقترحة في جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للتصويت على منح الثقة من عدمه. وقال الفخفاح، في كلمة له، إنه يتعين إعادة ترتيب الأولويات والبدء بالأولويات العاجلة لوضع تونس على الطريق السليم. وتشمل تلك الأولويات بالخصوص مقاومة الجريمة المنظمة والتصدي لغلاء الأسعار والاحتكار والغش وتحسين مستوى العيش إلى جانب انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد والحد من التضخم وزيادة انتاج الفوسفات. كما عرج الفخفاخ على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية والتعليم والخدمات الصحية. وسيناقش البرلمان اليوم برنامج حكومة الفخفاخ في جلسة قد تستمر حتى المساء قبل الانتقال للتصويت على منح الثقة. ومبدئياً ضمن الفخفاخ الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة عبر الأحزاب الممثلة في البرلمان والمكونة للائتلاف الحكومي. ولكن في حال لم تنل الحكومة الثقة، وهو أمر مستبعد فإن لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

