شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاتير محمد يقترح حكومة وحدة في ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 اقترح مهاتير محمد اليوم الأربعاء تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ استقالته المفاجئة من رئاسة الحكومة والتي تسببت بأزمة في البلاد. وقال مهاتير في خطاب متلفز "يتعين وضع التحزب جانباً في الوقت الحاضر". وكان مهاتير استقال أول أمس الإثنين بعد فشل مخطط لإسقاط الحكومة، وأضاف "إذا سُمح لي بذلك، سأسعى لتشكيل حكومة تضم الجميع ولا تنحاز لأي أحزاب سياسية".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاتير محمد يقترح حكومة وحدة في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.