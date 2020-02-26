إيران: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139. وسُجلت 15 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في مدينة قم المقدسة في إيران، وتسع في جيلان، وأربع في طهران، وثلاث في خوزستان، واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان وكهكيلوية وبوير أحمد وفارس، وواحدة في مركزي وكرمانشاه وأردبيل ومازندران ولورستان وسمنان وهرمزجان.

