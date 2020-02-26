أثيوبيا تطلب من أمريكا تأجيل آخر جولة من محادثات سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

قالت أثيوبيا اليوم الأربعاء، إنها طلبت من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بالسد العملاق الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية، مما يرجئ حلاً محتملاً للنزاع الذي أشعل أزمة دبلوماسية منذ سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا، دون الخوض في تفاصيل: "طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور". وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر واثيوبيا والسودان يومي الخميس والجمعة في واشنطن، واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من القوى الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات. وقالت مصر وأثيوبيا والسودان يوم 31 يناير(كانون الثاني) الماضي، إنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر لوضع حد لخلافاتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف 4 مليارات دولار. وتشيّد أثيوبيا السد بالقرب من حدودها مع السودان على النيل الأزرق الذي يتدفق إلى نهر النيل، وهو مصدر المياه الرئيسي لسكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو مئة مليون نسمة، والسد هو حجر الزاوية في جهود أثيوبيا لأن تصبح أكبر مصدّر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، ولم يصدر تعليق من مصر والسودان. وقالت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي إنها اتفقت على جدول لملء خزان السد على مراحل، وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكنها قالت في بيان إنه "لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية بخصوص عدة نواحي تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات".

